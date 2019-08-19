Почеттино жестко раскритиковал сокращение трансферного окна в АПЛ

Главный тренер Тоттенхэма не в восторге от того, что английские клубы прекращают трансферную деятельность значительно раньше, чем их европейские конкуренты.

"Я не давал согласия на это решение, однако в какой-то момент они подумали, что так будет лучше для всех клубов. Думаю, теперь Леви и многие другие понимают, что это было огромной ошибкой. Надеюсь, мы сможем исправить это в следующем сезоне.

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Нам стоит вернуться назад и работать точно так же, как и вся Европа. По моему мнению, сроки трансферного окна могут стать решающим фактором при борьбе за победу в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

Участники Лиги чемпионов могут создать проблемы для таких команд, как мы. Очевидно, я как тренер не могу быть рад, что в течение трех недель европейские клубы могут ослабить мою команду.

Для меня это ненормальная ситуация. Нам нужно сделать все как раньше и как можно скорее. Надеюсь, что руководители АПЛ проведут хороший разговор и быстро примут решение о возврате прежних сроков", – приводит слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, с сезона 2018/19 трансферное окно в Англии закрывается перед стартовым туром чемпионата. В этом году это произошло 8 августа, в то время как большинство европейских клубов могут осуществлять трансферы до конца лета.

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