Почеттіно задоволений грою Тоттенхема попри чергову втрату очок в матчі з Уотфордом

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно поділився думкою щодо результату матчу 9 туру АПЛ проти Уотфорда.

"Я почуваюся добре. Не чудово, але добре, тому що я бачив, як команда бореться і демонструє характер.

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Це була не прекрасна гра, але я думаю, що ми зробили достатньо, щоб забити і, можливо, навіть перемогти. Я задоволений тим, як команда проявила характер, адже єдиний спосіб, який допоможе нам стати кращими – наполеглива праця", – наводить слова Почеттіно ВВС.

Нагадаємо, Тоттенхем зміг здобути лише одну перемогу в останніх семи матчах усіх турнірів, в яких "шпори" беруть участь.

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