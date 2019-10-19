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Почеттіно задоволений грою Тоттенхема попри чергову втрату очок в матчі з Уотфордом

20:51 139 Читать на русском
Почеттіно задоволений грою Тоттенхема попри чергову втрату очок в матчі з Уотфордом
Маурісіо Почеттіно / Reuters

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно поділився думкою щодо результату матчу 9 туру АПЛ проти Уотфорда.

86’ Деле Аллі
 
Абдулай Дукуре 7’
7’ Абдулай Дукуре
86’ Деле Аллі

"Я почуваюся добре. Не чудово, але добре, тому що я бачив, як команда бореться і демонструє характер.

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Це була не прекрасна гра, але я думаю, що ми зробили достатньо, щоб забити і, можливо, навіть перемогти. Я задоволений тим, як команда проявила характер, адже єдиний спосіб, який допоможе нам стати кращими – наполеглива праця", – наводить слова Почеттіно ВВС.

Нагадаємо, Тоттенхем зміг здобути лише одну перемогу в останніх семи матчах усіх турнірів, в яких "шпори" беруть участь.

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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Тоттенхем - Уотфорд
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