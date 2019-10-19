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Почеттино доволен игрой Тоттенхэма, несмотря на очередную потерю очков в матче с Уотфордом

20:51 23 Читати українською
Почеттино доволен игрой Тоттенхэма, несмотря на очередную потерю очков в матче с Уотфордом
Маурисио Почеттино / Reuters

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился мнением относительно исхода матча 9 тура АПЛ против Уотфорда.

86’ Деле Алли
 
Абдулай Дукуре 7’
7’ Абдулай Дукуре
86’ Деле Алли

"Я чувствую себя хорошо. Не идеально, но хорошо, потому что я видел, как команда борется и демонстрирует характер.

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Это была не прекрасная игра, но я думаю, что мы сделали достаточно, чтобы забить и, возможно, даже победить. Я доволен тем, как команда проявила характер, ведь единственный способ, который поможет нам стать лучше – упорный труд", – приводит слова Почеттино ВВС.

Напомним, Тоттенхэм смог добыть лишь одну победу в последних семи матчах всех турниров, в которых "шпоры" участвуют.

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