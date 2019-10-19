Тоттенхем – Уотфорд: ВАР зробив неправильну підказку арбітру, але суддя зміг розібратися в епізоді – курйоз дня

Матч Тоттенхем – Уотфорд в рамках 9 туру АПЛ відзначився скандальним епізодом за участі системи Відеоасистента рефері.

"Шпори" змогли вирвати нічию на 86 хвилині поєдинку завдяки голу хавбека Деле Аллі.

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Епізод потребував додаткового перегляду через можливу гру рукою автора гола. Фани Тоттенхема пережили кілька неприємних секунд, оскільки спочатку на табло стадіону загорівся невтішний для них вердикт ВАР про скасування взяття воріт.

Втім, головний арбітр матчу Кріс Кавана взяв ініціативу у свої руки і "легалізував" забитий м'яч Аллі. Як показали численні повтори – недарма, оскільки хавбек Тоттенхема зіграв плечем, що правилами не заборонено.

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