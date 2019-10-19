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Тоттенхем – Уотфорд: ВАР зробив неправильну підказку арбітру, але суддя зміг розібратися в епізоді – курйоз дня

19:58 1754 Читать на русском
Тоттенхем – Уотфорд: ВАР зробив неправильну підказку арбітру, але суддя зміг розібратися в епізоді – курйоз дня
Кріс Кавана / Сайт FA

Матч Тоттенхем – Уотфорд в рамках 9 туру АПЛ відзначився скандальним епізодом за участі системи Відеоасистента рефері.

86’ Деле Аллі
 
Абдулай Дукуре 7’
7’ Абдулай Дукуре
86’ Деле Аллі

"Шпори" змогли вирвати нічию на 86 хвилині поєдинку завдяки голу хавбека Деле Аллі.

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Епізод потребував додаткового перегляду через можливу гру рукою автора гола. Фани Тоттенхема пережили кілька неприємних секунд, оскільки спочатку на табло стадіону загорівся невтішний для них вердикт ВАР про скасування взяття воріт.

Втім, головний арбітр матчу Кріс Кавана взяв ініціативу у свої руки і "легалізував" забитий м'яч Аллі. Як показали численні повтори – недарма, оскільки хавбек Тоттенхема зіграв плечем, що правилами не заборонено.

Тоттенхем на останніх хвилинах врятував нічию з Уотфордом, Челсі дотиснув Ньюкасл: 9-й тур АПЛ, матчі суботи

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Теги
Англія Тоттенхем - Уотфорд Арбітри футбольні курйози Відеоасистент арбітра (VAR)
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