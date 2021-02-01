"Я ніколи не тренуватиму Барселону. Це неможливо. Це такий життєвий принцип, зв'язок з частиною цього міста, що робить це неможливим. За цим же принципом для мене неможливий варіант з Марселем", – цитує аргентинського фахівця getfootballnewsfrance.

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Нагадаємо, Почеттіно свого часу встиг попрацювати в Еспаньйолі у статусі гравця та тренера. Цей клуб також базується у Каталонії, тому є одним із принципових суперників Барселони. У Франції аргентинець захищав кольори ПСЖ та Бордо.

Після 22-х турів Ліги 1 ПСЖ під керівництвом Почеттіно розташувався на 3-й сходинці.

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