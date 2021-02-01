"Я никогда не буду тренировать Барселону. Это невозможно. Это такой жизненный принцип, связь с частью этого города, что делает это невозможным. По этому же принципу для меня невозможен вариант с Марселем", – цитирует аргентинского специалиста getfootballnewsfrance.

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Напомним, Почеттино в свое время успел поработать в Эспаньоле в статусе игрока и тренера. Этот клуб также базируется в Каталонии, поэтому является одним из принципиальных соперников Барселоны. Во Франции аргентинец защищал цвета ПСЖ и Бордо.

После 22-х туров Лиги 1 ПСЖ под руководством Почеттино расположился на 3-й строчке.

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