Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино пытается не обращать внимания на спекуляции вокруг трансферной работы клуба.

"Месси и Рамос? Что вы хотите услышать от меня? В футболе может произойти все, что угодно.

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Вокруг такого клуба, как ПСЖ, появляются невероятные слухи. Впрочем, мы не можем анализировать или обсуждать кого-то, пока не адаптируемся", – приводит слова Почеттино Sport.es.

Добавим, что Месси и Рамос летом могут стать свободными агентами, поэтому уже сейчас имеют право вести переговоры с другими клубами. ПСЖ считается одним из главных претендентов на лидеров Барселоны и Реала.

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