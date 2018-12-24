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Почеттіно: В Тоттенхем ніхто не вірив, але ми поборемося за чемпіонство

09:35 241 Читать на русском
Почеттіно: В Тоттенхем ніхто не вірив, але ми поборемося за чемпіонство
Маурісіо Почеттіно / Фото: Sky Sports

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував перемогу своєї команди над Евертоном та 3-є місце в АПЛ.

"Ми стали більш зрілими, хоча на початку сезону ніхто в нас не вірив. У нас був складний передсезонний період, тому що 9-10 гравців команди брали участь на чемпіонаті світу.

Евертон – Тоттенхем – 2:6 – відео голів та огляд матчу

Здавалося, що все проти нас: зірвався переїзд на стадіон, ми повернулися на Уемблі, а там вже ніхто не хотів грати. Вся виглядало дуже сумно. Але щоб боротися з такими суперниками, як Ліверпуль, Челсі, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Арсенал, потрібно мати сильну психологію і стабільність.

АПЛ – найскладніша ліга в світі, але ми постараємося поборотися за перемогу. Зрозуміло, що Ліверпуль і Манчестер Сіті – очевидні фаворити, але ми десь поруч", – цитує Почеттіно ВВС.

Тоттенхем у надрезультативному матчі розтрощив Евертон

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Евертон - Тоттенхем: Неділя 23 грудня 2018

Евертон
Матч завершено
2 : 6
Тоттенхем
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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Евертон - Тоттенхем
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