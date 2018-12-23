Тоттенхем у надрезультативному матчі розтрощив Евертон

В матчі 18 туру АПЛ "шпори" на виїзді розгромили Евертон. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 18 тур

Евертон – Тоттенхем – 2:6

Голи: Волкот, 21, Сігурдсон, 51 – Сон Хин Мін, 27, 61, Аллі, 35, Кейн, 42, 74, Еріксен, 48

Тоттенхем у цьому матчі мав прекрасну нагоду відірватись від Челсі та наблизитись до Манчестер Сіті, які вчора сенсаційно поступились у своїх матчах. Протистояв "шпорам" досить міцний Евертон, який підтвердив свій статус на 21 хвилині голом Волкота. Проте вже через 6 хвилин Сон Хин Мін зрівняв рахунок, а Аллі та Кейн ще до перерви зробили перевагу Тоттенхема переконливою. По перерві Еріксен зробив рахунок розгромним, однак Сігурдсон скоротив відставання "ірисок". Але останнє слово було за Тоттенхемом, Сон Хин Мін та Кейн встановили остаточний рахунок у матчі.

Завдяки цій перемозі Тоттенхем набрав 42 очки і лише на 2 пункти відстає від Манчестер Сіті, Евертон з 24 заліковими балами залишився на 11 позиції.