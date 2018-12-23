У матчі 18 туру АПЛ Тоттенхем на виїзді розтрощив Евертон. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Англії 2018/19, 18 тур

Евертон – Тоттенхем – 2:6

Голи: Волкот, 21, Сігурдссон, 51 – Сон Хин Мін, 27, 61, Аллі, 35, Кейн, 42, 74, Еріксен, 48

Тоттенхем у надрезультативному матчі розтрощив Евертон

Тоттенхем у рамках 18 туру АПЛ завітав на Гудісон Парк до Евертона. "Іриски" першими відкрили рахунок зусиллями Тео Волкота. Після цього Домінік Калверт-Льюїн забив гол, але арбітр скасував його через фол в атаці.

Далі Тоттенхем забив 4 голи, на які господарі відповіли результативним ударом Гілфі Сігурдссона, але остаточну крапку в зустрічі поставили Сон та Кейн, які оформили по дублю.

Тоттенхем закріпився на 3 сходинці з 42 очками, Евертон на 11 позиції з 24 пунктами.