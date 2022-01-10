Порятунок парижан у відеоогляді матчу Ліон – ПСЖ – 1:1
08:27 - Читать на русском
ПСЖ та Ліон не змогли виявити сильнішого у матчі 20-го туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліон – ПСЖ на Футбол 24.
Ліга 1, 20-й тур
Ліон – ПСЖ – 1:1
Голи: Пакета, 7 – Керер, 76
Ліон приголомшив зіркового суперника на старті поєдинку – Гімараєш вирізав шикарну передачу на Пакета, а той другим дотиком пробив у дальній кут. ПСЖ досить довго не міг забити у відповідь – аж до 76 хвилини, коли з ударом Керера не зміг впоратись Лопеш.
ПСЖ у важкому матчі з Ліоном врятувався від поразки
Таким чином, ПСЖ набрав 47 очок та має відрив у 11 пунктів від другої сходинки, Ліон з 25 балами – одинадцятий.
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