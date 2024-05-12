"Шанси повернутися в Арсенал завжди є. Але гляньте на їхню глибину складу – Зінченко, Тімбер, Томіясу та Ківйор можуть зіграти лівого захисника. Я ж не дурний, можу оцінити свої шанси.

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Я не образився, коли Зінченко отримав місце в основі. Цілком розумію рішення тренера зробити мене другим номером. Це ж не питання особистих відносин, це тактика. Він вважав, що так правильно. І в підсумку мав рацію на 100%. Гляньте. Вони майже виграли чемпіонство минулого року і мають взяти титул у цьому сезоні.

Я все відчував, коли прийшов Зінченко. Ще наприкінці попереднього сезону на тренуваннях награвали зміщення лівого захисника. Коли з'явився Зінченко, я відразу подумав: "Він буде грати в центрі поля, чи стартуватиме лівим захисником зі зміщеннями?"

Вже сьогодні Арсенал зустрічається з Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" переможуть на Олд Траффорд. Коефіцієнт на успіх Арсенала – 1,41. Звитяга манкуніанців оцінена в 7,19, а нічия – 5,48. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,34, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,31.

На передсезонці я мусив адаптуватися. Перші місяці вчився заходити в центр поля та працювати з м'ячем. Одна справа тренування – там кожен може. Але під час матчу потрібно чітко розуміти, коли віддати пас вперед, коли притримати. Я пробував, робив помилки та вчився.

Взагалі найкращим навчанням для мене було споглядання за діями Зінченка.

Артета вірив, що я теж здатен так грати. Показував мені відео з тренувань. Звичайно, я можу постаратися, але ж ви мене порівнюєте з Зінченком. Він уроджений хавбек, як цьому протистояти. Він технічний геній.

Ми різні футболісти: фізично, технічно, тактично. Ми абсолютно різні ліві захисники, але виконували однакову роботу, яка для мене важча, ніж для нього," – розповів Тірні в інтерв'ю The Athletic.

Зінченко перейшов з Манчестер Сіті в Арсенал і виграв конкуренцію в Тірні. Шотландець має ще два роки контракту з клубом, але цей сезон провів в оренді за Реал Сосьєдад. На фініші сезону Зінченко втратив місце в основі Арсенала. Артета зараз більше довіряє лівий фланг оборони Томіясу та Ківйору.