Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає, що може допомогти Михайлу Мудрику вийти на новий рівень.

"Я збираюся зустрітися з ним, коли він приїде на передсезонний збір. Мені дуже хочеться побачитися і познайомитися з Михайлом Мудриком.

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Разом із тренерським штабом ми маємо розробити найкращу стратегію, яка допоможе Мудрику вийти на той рівень, на який розраховував Челсі, коли підписував його. У житті Михайла все інакше, тому важливо приділяти увагу розмовам", – цитує наставника "синіх" Mirror.

Нагадаємо, що український вінгер перейшов у Челсі взимку 2023 року. В минулій кампанії Мудрик зіграв у 17 матчах за "синіх", в яких відзначився двома результативними передачами.

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