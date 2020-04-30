Почеттіно отримає космічне збільшення зарплати, якщо очолить Ньюкасл – сума приголомшує

Аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно став пріоритетним варіантом для Ньюкасла на посаду головного тренера.

Нові власники Ньюкасла, яким іще належить отримати схвалення АПЛ, планують побудувати на Сент-Джеймс парк амбітний проект, на чолі якого бачать Маурісіо Почеттіно.

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Ньюкасл готовий переконати фахівця, який разом з Тоттенхемом доходив до фіналу Лігу чемпіонів, величезною зарплатою. За інформацією AS, Поччетіно буде отримувати 21 мільйон євро на сезон. Це зробить аргентинця другим найбільш високооплачуваним тренером світу після Дієго Сімеоне (22 млн).

Додамо, що Почеттіно перебуває без роботи з листопада минулого року, коли був звільнений з Тоттенхема. Маурісіо досі перебуває на контракті зі "шпорами", які платять йому трохи більше 9 млн євро на сезон. До слова, раніше наставник не одноразово заявляв,що хотів би продовжити тренерську кар'єру в АПЛ.

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