Почеттино получит космическое увеличение зарплаты, если возглавит Ньюкасл – сумма поражает

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино стал приоритетным вариантом для Ньюкасла на должность главного тренера.

Новые владельцы Ньюкасла, которым еще предстоит получить одобрение АПЛ, планируют построить на Сент-Джеймс парк амбициозный проект, во главе которого видят Почеттино.

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Ньюкасл готов убедить специалиста, который вместе с Тоттенхэмом доходил до финала Лиги чемпионов, огромной зарплатой. По информации AS, Поччетино будет получать 21 миллион евро за сезон. Это сделает аргентинца вторым самым высокооплачиваемым тренером мира после Диего Симеоне (22 млн).

Добавим, что Почеттино находится без работы с ноября прошлого года, когда был уволен из Тоттенхэма. Маурисио до сих пор находится на контракте со "шпорами", которые платят ему немного больше 9 млн евро за сезон. К слову, ранее наставник не раз заявлял, что хотел бы продолжить тренерскую карьеру в АПЛ.

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