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Почеттіно очікує на запрошення Манчестер Юнайтед, – ЗМІ

00:30 76 Читать на русском
Почеттіно очікує на запрошення Манчестер Юнайтед, – ЗМІ
Уле Гуннар Сульшер та Маурісіо Почеттіно / Фото Football365

Колишній тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно визначився з пріоритетним місцем роботи.

Маурісіо Почеттіно не проти повернутись в чемпіонат Англії, де його найбільше приваблює крісло тренера Манчестер Юнайтед, повідомляє Mirror.

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Аргентинський фахівець вже відмовив кільком клубам, очікуючи пропозиції саме від "червоних дияволів". Нагадаємо, керівництво Тоттенхема звільнило Почеттіно наприкінці листопада після 5-ти років роботи в клубі.

Нинішній наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер користується довірою босів манкуніанців, але непотрапляння у топ-4 АПЛ може мати фатальні наслідки для норвежця. Після 25-ти турів чемпіонату Англії Юнайтед перебуває на 8-й сходинці, відстаючи від 4-го місця на 6 очок.

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