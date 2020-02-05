Почеттіно може змінити Сімеоне в Атлетіко

Екс-керманич лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно став фаворитом босів мадридського Атлетіко на заміну нинішньому головному тренеру команди Дієго Сімеоне.

"Матрацники" зацікавлені в запрошенні аргентинця на посаду наставника, повідомляє The Telegraph.

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Почеттіно після сезону 2019/20 може повернутися до Ла Ліги. Якщо керівництво Атлетіко вирішить звільнити Сімеоне, то першим кандидатом буде саме екс-тренер Тоттенхема. Ідею призначення Почеттіно просуває спортивний директор мадридців Андреа Берті – давній шанувальник таланту 47-річного фахівця. Щоправда, сам тренер волів би продовжити кар'єру в Англії.

До слова, Маурісіо Почеттіно перебуває без роботи з листопада. До того він упродовж 6,5 років працював із Тоттенхемом. Також аргентинець очолював Саутгемптон та Еспаньйол.

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