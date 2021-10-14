"Кому віддав би "Золотий м'яч"? Мессі. І якби я не тренував Мессі, все одно б вибрав його. Без сумнівів. Лєвандовські поставлю на друге місце, а Кріштіану – на третє", – зазначив Почеттіно у інтерв'ю Marca.

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Додамо, що до списку з 30 кандидатів також потрапили зірки ПСЖ Мбаппе та Неймар, проте фахівець не знайшов їм місця у своїй трійці претендентів.

Нагадаємо, церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 29 листопада у паризькому театрі Шатле.

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