Тоттенхем вирвав перемогу в Ньюкасла та піднявся на друге місце: 25 тур АПЛ, матчі суботи

В рамках 25 туру АПЛ Тоттенхем на останніх хвилинах вирвав перемогу в Ньюкасла та обігнав Манчестер Сіті. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 25 тур

Тоттенхем – Ньюкасл – 1:0

Гол: Сон Хин Мін, 83

Бернлі – Саутгемптон – початок матчу о 17:00

Брайтон – Уотфорд – початок матчу о 17:00

Крістал Пелас – Фулхем – початок матчу о 17:00

Челсі – Хаддерсфілд – початок матчу о 17:00

Евертон – Вулверхемптон – початок матчу о 17:00

Кардіфф – Борнмут – початок матчу о 19:30

Тоттенхем на останніх хвилинах здолав Ньюкасл. "Шпори" підійшли до матчу зі значними кадровими втратами через пошкодження лідерів команди, а Ньюкасл у минулому турі сенсаційно вимучив перемогу над Манчестер Сіті. Перший тайм був за лондонцями, Моура двічі пробив поруч зі стійкою, а після удару Ламели "сорок" врятувала лише поперечка. Ньюкасл гостро відповів по перерві, Рондон ударом головою влучив у стійку. Тоттенхем продовжував давити до кінця матчу і Ньюкасл не зміг втримати нічийний рахунок. Сон отримав м'яч після скидки Льоренте і пробив з-за меж штрафного, а Дубравка курйозно пропустив м'яч під руками.

Завдяки цій перемозі Тоттенхем набрав 57 очок та обігнав Манчестер Сіті, який завтра зустрінеться з Арсеналом, а Ньюкасл з 24 пунктами залишився на 14 позиції.