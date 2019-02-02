Тоттенхем встановив новий рекорд АПЛ за кількістю матчів без нічиїх

Лондонський Тоттенхем на власному полі обіграв Ньюкасл в матчі 25-го туру чемпіонату Англії.

Перемогу господарям приніс кореєць Сон Хин Мін, який відзначився забитим голом наприкінці поєдинку.

Тоттенхем вирвав перемогу в Ньюкасла та піднявся на друге місце: 25 тур АПЛ, матчі суботи

Цей матч став для "шпор" вже 29-м поспіль в АПЛ, в якому вони не грають внічию. За цим показником лондонці перевершили рекорд Болтона, подібна серія якого у 2011 році закінчилася на позначці у 28 поєдинків.

Востаннє матч чемпіонату Англії за участю Тоттенхема завершувався внічию 17 квітня минулого року, коли суперником команди Маурісіо Почеттіно був Брайтон. Відтоді "шпори" здобули в АПЛ 22 перемоги та 7 разів програли.

Тоттенхем не підписав жодного гравця за два трансферних вікна – перший випадок в історії АПЛ

Після цього туру Тоттенхем набрав 57 очок та обігнав Манчестер Сіті, який завтра зустрінеться з Арсеналом.