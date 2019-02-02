toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСІЯ АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ШАЛЬКЕ - БОРУСІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Тоттенхем встановив новий рекорд АПЛ за кількістю матчів без нічиїх

17:12 131 Читать на русском
Тоттенхем встановив новий рекорд АПЛ за кількістю матчів без нічиїх
Сон Хин Мін / фото із соцмереж

Лондонський Тоттенхем на власному полі обіграв Ньюкасл в матчі 25-го туру чемпіонату Англії.

Перемогу господарям приніс кореєць Сон Хин Мін, який відзначився забитим голом наприкінці поєдинку.

Тоттенхем вирвав перемогу в Ньюкасла та піднявся на друге місце: 25 тур АПЛ, матчі суботи

Цей матч став для "шпор" вже 29-м поспіль в АПЛ, в якому вони не грають внічию. За цим показником лондонці перевершили рекорд Болтона, подібна серія якого у 2011 році закінчилася на позначці у 28 поєдинків.

Востаннє матч чемпіонату Англії за участю Тоттенхема завершувався внічию 17 квітня минулого року, коли суперником команди Маурісіо Почеттіно був Брайтон. Відтоді "шпори" здобули в АПЛ 22 перемоги та 7 разів програли.

Тоттенхем не підписав жодного гравця за два трансферних вікна – перший випадок в історії АПЛ

Після цього туру Тоттенхем набрав 57 очок та обігнав Манчестер Сіті, який завтра зустрінеться з Арсеналом.

Англія25 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Ньюкасл: Субота 02 лютого 2019

Тоттенхем
Матч завершено
1 : 0
Ньюкасл
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія АПЛ Тоттенхем - Ньюкасл
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
27
хв
Наполі
19:00
Сампдорія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук