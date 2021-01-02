"Я дуже щасливий і для мене велика честь стати новим тренером ПСЖ. Дякую керівникам клубу за надану мені довіру.

Почеттіно офіційно очолив ПСЖ

Як ви знаєте, цей клуб завжди займав в моєму серці особливе місце. У мене залишилися чудові спогади, особливо про унікальну атмосферу стадіону Парк де Пренс. Сьогодні я повернувся в клуб з великим честолюбством і скромністю, а також з великим бажанням попрацювати з одними з найталановитіших гравців світу.

У цій команди фантастичний потенціал, і я буду робити все зі своїми колегами, щоб оптимізувати результати ПСЖ у всіх турнірах. Ми також зробимо все можливе, щоб привити команді бойовий та атакувальний стиль гри, який завжди любили місцеві вболівальники", – цитує Почеттіно офіційний сайт паризького клубу.

Нагадаємо, аргентинській фахівець підписав контракт з ПСЖ до літа 2022-го, на цій посаді він замінив Томаса Тухеля.

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