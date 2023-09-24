Ледь не головний момент Челсі створив Мудрик. Українець тонкою передачею вивів Джексона на рандеву з Мартінесом, але форвард "синіх" безхитрісно пробив у кіпера Вілли. Не відпочивав і Роберт Санчес, якому довелося здійснити кілька розкішних сейвів.

АПЛ: Челсі програв ще й Астон Віллі вдома – Мудрик створив момент матчу, але став жертвою вилучення, провали новачків

На 58-й хвилині Челсі залишився в меншості. Арбітр після перегляду повтору вилучив Гюсто за грубий фол проти Діня. Заради збереження захисних порядків Маурісіо Почеттіно зняв з поля саме Мудрика. Партнери Михайла не втримали бодай нічию. Обрізка Сілви призвела до контратаки, яку з другої спроби завершив Воткінс – 0:1.