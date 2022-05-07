Команди не могли забити до 56-ї хвилини, на якій арбітр призначив пенальті за фол Саїса проти Лукаку. Сам бельгієць чітко реалізував вирок, забивши свій перший гол в АПЛ з початку 2022 року. Минуло 2 хвилини, і Ромелу оформив дубль після "обрізки" гравців Вулвз на свої половині поля.

Челсі на останніх секундах втратив перемогу над Вулверхемптоном, Крістал Пелас відправив Уотфорд у Чемпіоншип

На трибунах сидів радісний Тодд Бьолі, який щойно завершив придбання Челсі у Романа Абрамовича. Втім, настрій американцю таки зіпсували. Трінкау скоротив відставання, а капітан гостей Коуді вирвав одне очко аж на 7-й компенсованій хвилині.