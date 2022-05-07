Команды не могли забить до 56-й минуты, на которой арбитр назначил пенальти за фол Саиса против Лукаку. Сам бельгиец четко реализовал приговор, забив свой первый гол в АПЛ с начала 2022 года. Прошло 2 минуты, и Ромелу оформил дубль после обрезки игроков Вулвз на свои половине поля.

Челси на последних секундах упустил победу над Вулверхэмптоном, Кристал Пэлас отправил Уотфорд в Чемпионшип

На трибунах сидел радостный Тодд Бёли, только что завершивший приобретение Челси у Романа Абрамовича. Впрочем, настроение американцу все-таки испортили. Тринкау сократил отставание, а капитан гостей Коуди вырвал одно очко на 7-й компенсированной минуте.