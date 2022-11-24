"Це був складний матч. Особливо важко далась перша половина. Наприкінці першого тайму ми мали моменти, і шкода, що ми ними не скористалися.

Подвійний рекорд Модріча у відеоогляді матчу Марокко – Хорватія

Якби забили, то супернику довелося б відкриватися. Ми були кращими, але мали забивати. Ми хотіли розпочати чемпіонат світу з перемоги, але, на жаль, це не вийшло. Упродовж турніру ми розіграємося. Я розраховую, що ми гратимемо краще. У нас є ще два матчі, щоб досягти виходу до наступної стадії турніру", – цитує Модріча Sportske Novosti.

Нагадаємо, у матчі з Марокко Лука встановив рекорд своєї збірної, ставши найстаршим гравцем (37 років та 75 днів), який грав за Хорватію на Мундіалях. Окрім того, Модріч став першим гравцем у історії, який грав на чемпіонатах світу та Європи у трьох різних десятиліттях.

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