Хорватія розписала нульову нічию з Марокко в першому турі групового раунду ЧС-2022. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Хорватія прибула в Катар у статусі віцечемпіона світу, тому очікування від команди високі. Щоправда, за 4 роки стартовий склад серйозно змінився – сьогодні вийшли лише 4 футболісти (Ловрен, Модріч, Брозовіч, Перішіч), які розпочинали той фінал з Францією.

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Марокко також розглядається реальним претендентом на вихід з групи. Африканці перед ЧС-2022 змінили тренера – Вахід Халілходжіч остаточно зіпсував стосунки з зірками. Натомість повернувся в збірну Зієш, який на правому фланзі сформував потужну зв'язку з Хакімі.

Суперники видали інтенсивний матч. Обидві команди підтримували хорошу динаміку, але грали майже без воріт. У перші пів години не було жодного удару з меж штрафного, а всі 4 спроби африканців були заблоковані. Перший момент виник лише в компенсований до першого тайму час – Влаховіч замикав простріл Соси. Там ідеально зіграв голкіпер.

Кожен намагався використати свої козирі. Марокканці робили акцент на правий край, де атаку активно підтримував Ашраф. У Хорватії все розпочиналося з Модріча, який сідав глибше за м'ячем і виводив на оперативний простір партнерів. Лука намагався щось придумати зі стандартів. Подачі створювали пожежі у штрафному Марокко, але знову без ударів.

До речі, Лука Модріч – перший гравець в історії, який зіграв на Євро та ЧС в трьох різних десятиліттях

Ближче до фінального свистка Хорватія ніби й підтискала суперника, однак Марокко грамотно тримало оборону. Африканці навіть шукали свій шанс попереду – Ашраф приклався здалеку. Суддя додав до другого тайму адекватні 6 хвилин, а фінальним свистком зафіксував нульову нічию.

Треті нулі на Мундіалі за добу – вчора в обід без голів зіграли Данія та Туніс, а ввечері не спромоглися забити Мексика та Польща.