Хорватію називають одним із тіньових фаворитів чемпіонату світу в Катарі, а Марокко – однією з команд, яка може здивувати. В очному матчі перевагою володіли європейці, але не настільки відчутною, щоб це можна було конвертувати у голи. У підсумку – "суха" нічия.

Треті нулі на ЧС-2022 за добу – Марокко чудово стримало унікального Модріча та Хорватію

Відзначимо кілька досягнень капітана Хорватії. Лука Модріч став першим гравцем у історії, який грав на чемпіонатах світу та Європи у трьох різних десятиліттях. Також досвідчений півзахисник встановив рекорд своєї збірної, ставши найстаршим гравцем (37 років та 75 днів), який грав за Хорватію на Мундіалях.