"Это был сложный матч. Особенно тяжело далась первая половина. В конце первого тайма у нас были моменты, и жаль, что мы ими не воспользовались.

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Если бы забили, то сопернику пришлось бы открываться. Мы были лучше, но должны были забивать. Мы хотели начать чемпионат мира с победы, но, к сожалению, это не получилось.

По ходу турнира мы разыграемся. Я рассчитываю, что мы будем играть лучше. У нас есть еще два матча, чтобы достичь выхода в следующую стадию турнира", – цитирует Модрича Sportske Novosti.

Напомним, в матче с Марокко Лука установил рекорд своей сборной, став старейшим игроком (37 лет и 75 дней), игравшим за Хорватию на Мундиалях. Кроме того, Модрич стал первым игроком в истории, игравшим на чемпионатах мира и Европы в трех разных десятилетиях.

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