"Я думаю, це дуже організована команда. Їхній стиль гри простіший, на контратаках. В обороні добре організовані. Я думаю, що це плюс-мінус Уельс, мені так здається. Моє бачення: три захисники, більше від оборони, є хороші люди, які вибігають в атаки. Буде непросто.

Україна – Ісландія: де дивитися вирішальний матч плей-офф за Євро-2024

Сподіваюсь на наших вболівальників. Дійсно скучив за вболівальниками. Хлопці також. Коли граєш в Європі, то скучаєш за українцями, нашою атмосферою, хочеться їх порадувати, принести хороший настрій та поїхати на Євро", – розповів Яремчук у випуску ВЗбірна.

Нагадаємо, Ісландія на виїзді розбила Ізраїль з рахунком 4:1. У вирішальній дуелі за вихід на чемпіонат Європи вона протистоятиме збірній України. Матч відбудеться у вівторок, 26 березня, у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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