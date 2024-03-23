"Я думаю, это очень организованная команда. Их стиль игры более простой, на контратаках. В обороне хорошо организованы. Я думаю, что это плюс-минус Уэльс, мне так кажется. Мое видение: три защитника, больше от обороны, есть хорошие люди, которые выбегают в атаки. Будет непросто.

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Надеюсь на наших болельщиков. Действительно соскучился по болельщикам. Ребята также. Когда играешь в Европе, то скучаешь за украинцами, нашей атмосферой, хочется их порадовать, принести хорошее настроение и поехать на Евро", – рассказал Яремчук в выпуске ВЗбірна.

Напомним, Исландия на выезде разбила Израиль со счетом 4:1. В решающей дуэли за выход на чемпионат Европы она будет противостоять сборной Украины. Матч состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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