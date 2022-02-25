"Герої! Вас ніхто ніколи не забуде. А одного дня вони (росіяни, – прим.) справді разом зі своїм кораблем підуть на х*й", – написав Пластун на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, військовий корабель загарбника вимагав від українських прикордонників, які несли службу на острові Зміїний, здатися. У відповідь росіяни почули: "Російський військовий корабель іди на х*й". Як наслідок, 13 наших хлопців загинуло.

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