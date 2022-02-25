"Герои! Вас никто никогда не забудет. А однажды они (россияне, – прим.) действительно вместе со своим кораблем пойдут на х*й", – написал Пластун на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, военный корабль захватчика требовал от украинских пограничников, несших службу на острове Змеиный, сдаться. В ответ россияне услышали: "Русский военный корабль иди на х*й". Как следствие, 13 наших ребят погибли.

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