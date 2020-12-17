У рамках 12-го туру італійської Серії А Мілан на виїзді не зумів переграти Дженоа (2:2). До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Перший тайм на Луїджі Ферраріс команди завершили без голів. А на старті другої половини "грифони" вийшли вперед, коли Маттіа Дестро опинився у потрібному місці в потрібний час і зіграв на добиванні.

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"Россонері" відігралися через 5 хвилин. Давіде Калабрія отримав пас від Чалханоглу на підступах до штрафного й класним більярдним пострілом поклав м'яч у дальній кут. Це, однак, не засмутило господарів. На 60-й Гільйоне подав із правого флангу, а Дестро головою переправив м'яч у ворота Доннарумми. Мілан відігрався під завісу поєдинку. Допоміг стандарт: Романьйолі не зміг акцентовано пробити, але м'яч відскочив до П'єра Калулу й той забив із кількох метрів.

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