Мілан оновив рекорд результативності турніру, повідомляє Opta Sports.

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"Россонері" забили 2 м'ячі та більше в 14-ти матчах Серії А поспіль. Це дозволило підопічним Стефано Піолі перевершити досягнення Торіно понад 70-річної давності. У 1948 році "бордові" забили 2+ м'ячі в 13-ти матчах чемпіонату. За рік команда, що увійшла в історію під назвою Grande Torino, загинула в авіакатастрофі під Турином у повному складі.

До слова, Мілан наразі залишається лідером Серії А. В активі "россонері" 28 пунктів. Другим іде Інтер (27 балів).

Інтер у важкому матчі здолав Наполі, Мілан розписав бойову нічию із Дженоа та інші матчі 12-го туру Серії А