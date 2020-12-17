В рамках 12-го тура итальянской Серии А Милан на выезде не сумел переиграть Дженоа (2:2). Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Первый тайм на Луиджи Феррарис команды завершили без голов. А на старте второй половины "грифоны" вышли вперед, когда Маттиа Дестро оказался в нужном месте в нужное время и сыграл на добивании.

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"Россонери" отыгрались 5 минут спустя. Давиде Калабрия получил пас от Чалханоглу на подступах к штрафной и классным бильярдным выстрелом положил мяч в дальний угол. Это, однако, не смутило хозяев. На 60-й Гильоне подал с правого фланга, а Дестро головой переправил мяч в ворота Доннаруммы. Милан отыгрался под занавес поединка. Помог стандарт: Романьоли не смог акцентировано пробить, но мяч отскочил к Пьеру Калулу и тот забил с нескольких метров.

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