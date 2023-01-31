Півзахисник Арсенала Мохамед Елнені отримав пошкодження на тренуванні. Офіційний сайт команди підтвердив серйозність травми. Гравця успішно прооперували на правому коліні. Детальні терміни відновлення будуть визначені після завершення ранніх етапів реабілітації.

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В цьому сезоні Мохамед Елнені зіграв тільки в 5 матчах АПЛ. Він не відзначився результативними діями. Травма півзахисника може підштовхнути Арсенал до пошуку заміни на останніх хвилинах трансферного вікна. Все вказує на те, що "каноніри" зроблять усе, щоб підписати підписати Жоржінью із Челсі. За італійця Арсенал може віддати близько 12 мільйонів фунтів.

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