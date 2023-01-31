"Канарки", які претендують на вихід в АПЛ (6 місце у Чемпіоншипі) орендували 19-річного Маркіньйоса в Арсенала. Контракт розрахований до завершення сезону 2022/23, інформує офіційний сайт Норвіча.

Арсенал завершує трансфер лідера Челсі – смішні гроші за переможця ЛЧ та ЛЄ

У команді Девіда Вагнера бразилець гратиме під 13-м номером. Маркіньйос у першій частині сезону лише кілька разів виходив на поле у складі "канонірів" – в його активі 6 матчів за першу команду Арсенала, 1 гол та 1 асист (обидві результативні дії – у поєдинку Ліги Європи проти Цюріха).

Влітку 2022-го Арсенал заплатив Сан-Паулу за нападника 3,5 мільйона євро.

Трансферний дедлайн, зима 2023: Забарний на шляху до АПЛ, зірки обирають Німеччину, Барселона ризикує конфліктом