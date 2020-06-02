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Півзахисник Ворскли зацікавив іспанські та російські клуби

15:02 260 Читать на русском
Півзахисник Ворскли зацікавив іспанські та російські клуби
Ндіайє Пап Альюн / ФК Ворскла

Французький легіонер полтавського клубу Ндіайє Пап Альюн прокоментував інтерес до своєї персони з боку представників закордонних чемпіонатів.

"Я йду від матчу до матчу і не надто переймаюсь майбутнім. У мене є контракт з Ворсклою до 2021 року. Нещодавно в Україні відновився розіграш чемпіонату.

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У клубі будується хороший проект з тренером, який розраховує на мене. Я не звертаю занадто багато уваги на зацікавлення мною російських та іспанських клубів. Навіть якщо така інформація мені лестить. Зацікавлені клуби знають до кого звертатися", – сказав Ндіайє у коментарі виданню Goal.

Нагадаємо, 22-річний півзахисник приєднався до полтавської команди у вересні 2019 році у статусі вільного агента. У поточному сезоні провів за "зелено-білих" 13 матчів у всіх турнірах.

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12:00
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Ворскла Ворскла Ндіайє Пап Альюн Ндіайє Пап Альюн
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