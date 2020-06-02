Полузащитник Ворсклы заинтересовал испанские и российские клубы

Французский легионер полтавского клуба Ндиайе Пап Альюн прокомментировал интерес к своей персоне со стороны представителей зарубежных чемпионатов.

"Я иду от матча к матчу и не слишком много думаю о будущем. У меня есть контракт с Ворсклой до 2021 года. Недавно в Украине возобновился розыгрыш чемпионата.

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В клубе строится хороший проект с тренером, который рассчитывает на меня. Я не обращаю слишком много внимания на интерес российских и испанских клубов. Даже если такая информация мне льстит. Заинтересованные клубы знают к кому обращаться", – сказал Ндиайе в комментарии изданию Goal.

Напомним, 22-летний полузащитник присоединился к полтавской команде в сентябре 2019 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне провел за "зелено-белых" 13 матчей во всех турнирах.

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