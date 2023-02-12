Хавбек Миная Ельдар Кулієв продовжить кар'єру в Зірі, повідомляє прес-служба азербайджанського клубу.

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Контракт з 20-річним футболістом розраховано на 3,5 сезони – до червня 2026 року. За даними Transfermarkt, закарпатці отримали за свого гравця 100 тисяч євро.

Нагадаємо, Кулієв – вихованець Шахтаря. У дорослому футболі дебютував за Маріуполь. З липня 2021 року виступає за Минай. У поточному сезоні провів за закарпатців 14 матчів, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

До слова, раніше гравцем Зіри став форвард Динамо Владислав Кулач.

Зіра у турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану йде четвертою, маючи у своєму активі 32 очки.

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