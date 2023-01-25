Вже екс-форвард Динамо Владислав Кулач оперативно працевлаштувався в новому клубі.

Кулач офіційно став гравцем азербайджанської Зіри, повідомляє Facebook-сторінка клубу.

Динамо офіційно попрощалось з нападником

Контракт з українцем розрахований на 1,5 роки. Раніше Владислав розірвав угоду з Динамо, тож приєднався до Зіри на правах вільного агента.

Нагадаємо, Владислав приєднався до Динамо влітку 2021 року, проте через травми з того часу зіграв 7 матчів та забив 1 гол.

Динамо програло перший матч у 2023 році – повний розгром, плачевна гра і лише 1 гравець на позитиві