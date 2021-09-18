Чемпіонат Італії 2021/22, 4-й тур

Дженоа – Фіорентина – 1:2

Голи: Крішіто, 90+8 (пен) – Сапонара, 60, Бонавентура, 88

Інтер – Болонья – початок о 19:00

Програму дня в Італії відкривав матч у Генуї, де Дженоа приймав Фіорентину. Гості набагато сильніше провели перший тайм, змарнувавши три класних нагоди відкрити рахунок: на 16-й хвилині Бірагі класно пробив з-за меж штрафного у дальній нижній кут (Сірігу парирував), на 22-й Кастровіллі замкнув простріл ударом у стійку, а на 33-й Ніко Гонсалес стріляв метрів з восьми – один із захисників у підкаті врятував "грифонів". Крім того, перед перервою непоганий удар Бонавентури з рикошетом повільно полетів у дев'ятку, але Сірігу виручив і тут.

Дженоа мав реальну нагоду відкрити рахунок тільки на 25-й хвилині, коли після кутового Дестро увірвався в карний майданчик та бив з близької відстані. Дронговскі виручив "фіалок". У підсумку, на перерву команди відправились за нулів на табло. Другий тайм розпочався у доволі рівній боротьбі без яскравих моментів, однак ініціатива залишалася за Фіорентиною.

Активність гостей вилилась у гол на 61-й хвилині – це Сапонара отримав переведення від Бонавентури, змістився з лівого флангу в штрафний і пробив у дальній кут. 0:1! На 70-й "фіалки" могли подвоїти перевагу, однак удар Дункана з лінії карного майданчика у дев'ятку витягнув Сірігу. Дженоа огризнувся кількома прострілами, але на 88-й хвилині все було завершено – Бонавентура прийняв пас від Сапонари й метрів з 11-ти вистрілив у лівий нижній. 0:2! Господарі аж на 90+8-й хвилині зуміли забити гол престижу з пенальті, але він вже нічого не вирішував. Фіорентина перемогла.