Поединок 4-го тура Дженоа – Фиорентина будет иметь горький привкус для "фиалок", несмотря на минимальную победу.

Гаэтано Кастровилли в середине первого тайма влетел в стойку. Его сразу же заменили на Данкана и отвезли в больницу для проведения дальнейших анализов и рентгена.

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"Это был удар в грудную клетку. Мы надеемся, что никаких серьезных последствий не будет", – цитирует главного тренера "фиалок" Винченцо Итальяно Football Italia.

К слову, в нынешнем сезоне Кастровилли провел 5 поединков на клубном уровне и отметился одним голом. Фиорентина же с девятью очками расположилась четвертой в турнирной таблице Серии А.

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