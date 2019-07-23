Шаран підтвердив, що Олександрія веде переговори з Динамо щодо переходу Алібекова

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував інформацію про те, що на перегляді в команді перебуває півзахисник київського Динамо Ахмед Алібеков.

"Ми ведемо переговори стосовно Алібекова. Хотілося б залишити хлопця в команді. Ми бачимо, що він може закрити і центральну зону оборони, і зону опорного півзахисника.

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Переговори з Динамо тривають. Також до нас приїде потенційний новачок – центральний захисник, гравець збірної Латвії", – цитує Шарана офіційний сайт Олександрії.

Раніше повідомлялося, що бронзовий призер минулого сезону УПЛ планує орендувати Алібекова у Динамо до літа наступного року.

У минулому сезоні Ахмед провів 4 матчі за киян в чемпіонаті України, не відзначившись результативними діями.

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