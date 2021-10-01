Гравець юнацької команди Динамо Самба Діалло потужними матчами за киян привернув увагу до своєї персони топ-клубу Англії.

18-річний сенегалець після гола в матчі з Бенфікою та дубля у ворота Баварії в Юнацькій лізі УЄФА підписав контракт з німецьким технічним гігантом Adidas, повідомляє журналіст Сайку Сейді.

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Втім, це ще не всі хороші новини для Самби. Півзахисник після потужного старту потрапив на радари англійського Манчестер Сіті. Про це джерелу повідомили в академії Дару Салам, з якої Діалло перебрався у Динамо.

Нагадаємо, сенегалець підписав контракт з киянами на один рік. Самба Діалло також має досвід виступів за збірні Сенегалу U-17 та U-20.

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