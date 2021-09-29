Головний тренер команди U-19 київського Динамо Ігор Костюк поділився емоціями від впевненої перемоги своїх підопічних над ровесниками з мюнхенської Баварії (4:0).

"Ми виконали план на гру. Те, що ми розбирали, сьогодні максимально спрацювало. Домоглися перемоги.

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Ми чітко розуміли, як грає суперник. Їхні фланги не задовольняють усі вимоги. Знали, що у нас там буде перевага. Швидкі виходи в атаку Волошина і Діалло принесли нам сьогодні перемогу. Суперник оголяв фланги, залишав нам простір, і ми цим скористалися.

У нас кожна гра чемпіонська. Так, ми набрали 6 очок, але це ще не дає права виходу в наступний раунд. Коли обіграємо всіх двічі, буде зрозуміло, що ми виходимо. Зараз буде дві гри з Барселоною. Думаю, це будуть вирішальні матчі. Сподіваємося, що досягнемо в них позитивного результату", – цитує фахівця Динамомания.

Нагадаємо, що "динамівці" розтрощили мюнхенців завдяки дублю Діалло, а також голам Назара Волошина та Скрипника.

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