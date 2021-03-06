Південнокорейський воротар епічно зганьбився у спробі повторити трюк Трубіна – відео курйозного гола
Голкіпер японського Сересо Осака надовго запам'ятає останній поєдинок Джей-Ліги.
Курйозний випадок стався у матчі чемпіонату Японії між командами Токіо та Сересо Осака. На початку другого тайму голкіпер гостей припустився жахливого ляпу, дозволивши футболістам столичної команди зрівняти рахунок.
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Південнокорейський голкіпер Осаки Чжін Х'єн Кім очевидно надихнувся грою українського воротаря Анатолія Трубіна у матчі проти Маккабі і вирішив ефектно зупинити м'яч після пасу від свого захисника. Як наслідок, сфера прослизнула поміж ніг горе-футболіста. Вибити круглого вже з лінії воріт він не встиг – першим на добивання примчав Кіосуке Тагава.
До слова, Токіо таки вирвав перемогу у цьому матчі, забивши вирішальний гол вже у доданий час.
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