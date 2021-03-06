Курьезный случай произошел в матче чемпионата Японии между командами Токио и Сересо Осака. В начале второго тайма голкипер гостей допустил ужасный ляп, позволив футболистам столичной команды сравнять счет.

Трубин дерзким финтом убрал форварда Маккаби Т-А – Пятов оценил действия молодого конкурента

Южнокорейский голкипер Осаки Чжин Хьен Ким очевидно вдохновился игрой украинского вратаря Анатолия Трубина в матче против Маккаби и решил эффектно остановить мяч после паса от своего защитника. Как следствие, сфера проскользнула между ног горе-футболиста. Выбить круглого уже с линии ворот он не успел – первым на добивание примчался Киосуке Тагава.

К слову, Токио все-таки вырвал победу в этом матче, забив решающий гол уже в добавленное время.

Маліновський проти лідера Серії А, іспит Атлетіко в дербі, Манчестер манить нулями, а Klassiker інтригує: прев'ю вікенду