Піваріч вибув до кінця сезону через травму

Іспанія — 17:45 949
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Мората офіційно перейшов в Атлетіко
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Еволюція Бензема: він перевершив Модріча, наздогнав легенду Реала та вже наступає на п'яти РоналдуІспанія — 17:10 2052
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ПСЖ витрачає найменше ударів на гол, Шахтар – найкращий в Україні, Арсенал-Київ – серед найгірших у ЄвропіСвіт — 17:00 345
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Швед проходить медогляд у Селтіку, – Sky SportsСвіт — 16:54 750
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"Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала". Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій – історія дняОвертайм — 14:00 5396
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