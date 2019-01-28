Піваріч вибув до кінця сезону через травму

Захисник Динамо Йосіп Піваріч зазнав травми хрестоподібних зв'язок і буде прооперований.

Йосіп Піваріч зазнав пошкодження передніх хрестоподібних зв'язок у нещодавньому спарингу з празькою Спартою, повідомляє dynamo.kiev.ua.

Динамо – Спарта: Соль втрачає дебютний гол, ефектні забиті м'ячі, травма Піваріча та перша поразка

За інформацією джерела, хорват буде прооперований. Час та місце операції наразі узгоджуються, але попередньо вона має пройти в Мадриді. Що стосується терміну відновлення, то очікується, що захисник повернеться через 4-5 місяців, тобто пропустить решту сезону 2018/19.

До слова, Піваріч міг покинути Динамо вже у поточне трансферне вікно. Віце-чемпіоном світу цікавився Бетіс.