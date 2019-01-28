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Піваріч вибув до кінця сезону через травму

17:35 2292 Читать на русском
Піваріч вибув до кінця сезону через травму
Йосіп Піваріч / Хорватський футбольний Союз

Захисник Динамо Йосіп Піваріч зазнав травми хрестоподібних зв'язок і буде прооперований.

Йосіп Піваріч зазнав пошкодження передніх хрестоподібних зв'язок у нещодавньому спарингу з празькою Спартою, повідомляє dynamo.kiev.ua.

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За інформацією джерела, хорват буде прооперований. Час та місце операції наразі узгоджуються, але попередньо вона має пройти в Мадриді. Що стосується терміну відновлення, то очікується, що захисник повернеться через 4-5 місяців, тобто пропустить решту сезону 2018/19.

До слова, Піваріч міг покинути Динамо вже у поточне трансферне вікно. Віце-чемпіоном світу цікавився Бетіс.

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