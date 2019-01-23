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Динамо веде перемовини з Бетісом щодо Піваріча – хорват може стати заміною трансферній меті Реала

16:35 1317 Читать на русском
Динамо веде перемовини з Бетісом щодо Піваріча – хорват може стати заміною трансферній меті Реала
Йосіп Піваріч / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Йосіп Піваріч зберігає хороші шанси на переїзд в Іспанію. У послугах віце-чемпіона світу-2018 зацікавлений тамтешній Бетіс.

Бетіс зацікавлений у переході захисника Динамо Йосіпа Піваріча. Наразі сторони ведуть перемовини щодо потенційного трансферу хорвата, інформує El Gol Digital.

Бетіс зацікавлений у придбанні Піваріча

Основним пріоритетом Бетіса на трансферному ринка є підписання форварда, але позиція лівого захисника теж потребує підсилення, оскільки латералем "огірків" Хуніором Фірпо цікавиться Реал, який начебто готовий викласти за гравця близько 50 млн євро. Саме як альтернативу Фірпо іспанський клуб і розглядає кандидатуру "динамівця".

До слова, Бетіс проявляв інтерес до хорвата ще влітку, проте далі зацікавленості справа не дійшла.

Контракт Піваріча з Динамо чинний до літа 2020 року. В сезоні 2018/19 хорват, який минулого літа став віце-чемпіоном світу, провів лише 6 матчів в УПЛ.

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